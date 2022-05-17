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Sofiane Feghouli Galatasaray'a veda etti! Burada olmak büyük bir onurdu

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Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Sofiane Feghouli Galatasaray’a veda etti! Burada olmak büyük bir onurdu

Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti. Feghouli, "Sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

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