Beşiktaş Alexander Sörloth için teklifini yaptı! İşte Kartal'ın Sörloth hamlesi
Süper Lig'de Trabzonspor forması giydiği dönemde fırtınalar estiren Alexander Sörloth, Beşiktaş'ın gündeminde. Siyah beyazlı yönetim Alexander Sörloth için teklifini yaptı.
İŞTE YAPILAN TEKLİFLER
1- Sonraki satıştan %50 pay+4 milyon euro bonservis
2- Toplam bonservis 6 milyon euro
* Alexander Sørloth'a ise 3 yıllık kontrat senelik 2.5 milyon euro
KORAY YAĞCI PORTEKİZ YOLCUSU
A Spor ekranlarında Sercan Dikmei Beşiktaş U19 takımında forma giyen Koray Yağcı'nın Portekiz yolcusu olduğunu söyledi. Anlaşmaya göre Koray Yağcı, Portekiz ekiplerinden Famalicao ile anlaşmak üzere ve 500 bin Euro'yla 1 milyon Euro arası bonservis geliri bekleniyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS'ye kaç gün kaldı? 2022 LGS sınav giriş belgesi (yerleri) ne zaman açıklanacak? Lise sınavı ne zaman yapılacak?
- 19 Mayıs kargolar açık mı? Perşembe günü Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? Kargo şirketleri 19 Mayıs'ta kapalı mı?
- Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2022 ikinci merkür retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Hangi burçta görülüyor?
- Çaya zam geldi mi? 2022 çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Çaykur Tiryaki, Rize Turist, Filiz, Altınbaş çay fiyat listesi
- DSİ personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Devlet Su İşleri 3.231 personel alımı başvuru ne zaman, şartlar nelerdir?
- YKS yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- 19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar, PTT, noterler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar
- BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 2022 BİLSEM bireysel sınav ne zaman?
- Ek göstergede son dakika açıklaması: Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2022 memur maaşı ne kadar olacak?
- 13 milyon emekliye müjde! 2022 kazanç takvimi belli oldu: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı, bayram ikramiyesi, ek zam...
- Son dakika: Başkan Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
- Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? 17 Mayıs JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları ne kadar oldu?