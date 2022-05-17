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Beşiktaş Alexander Sörloth için teklifini yaptı! İşte Kartal'ın Sörloth hamlesi

SPOR
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Beşiktaş Alexander Sörloth için teklifini yaptı! İşte Kartal’ın Sörloth hamlesi

Süper Lig'de Trabzonspor forması giydiği dönemde fırtınalar estiren Alexander Sörloth, Beşiktaş'ın gündeminde. Siyah beyazlı yönetim Alexander Sörloth için teklifini yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ra flaş gelişmeler yaşanıyor. Golcü arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Alexander Sörloth'u gündemine aldı. A Spor'un haberine göre; Kartal, Sörloth için 2 farklı resmi teklifte bulundu.

İŞTE YAPILAN TEKLİFLER

1- Sonraki satıştan %50 pay+4 milyon euro bonservis
2- Toplam bonservis 6 milyon euro

* Alexander Sørloth'a ise 3 yıllık kontrat senelik 2.5 milyon euro

KORAY YAĞCI PORTEKİZ YOLCUSU

A Spor ekranlarında Sercan Dikmei Beşiktaş U19 takımında forma giyen Koray Yağcı'nın Portekiz yolcusu olduğunu söyledi. Anlaşmaya göre Koray Yağcı, Portekiz ekiplerinden Famalicao ile anlaşmak üzere ve 500 bin Euro'yla 1 milyon Euro arası bonservis geliri bekleniyor.

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