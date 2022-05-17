Beşiktaş Alexander Sörloth için teklifini yaptı! İşte Kartal’ın Sörloth hamlesi

KORAY YAĞCI PORTEKİZ YOLCUSU

A Spor ekranlarında Sercan Dikmei Beşiktaş U19 takımında forma giyen Koray Yağcı'nın Portekiz yolcusu olduğunu söyledi. Anlaşmaya göre Koray Yağcı, Portekiz ekiplerinden Famalicao ile anlaşmak üzere ve 500 bin Euro'yla 1 milyon Euro arası bonservis geliri bekleniyor.