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SON DAKİKA: Arda Turan'ın Galatasaray kariyeri sona erdi

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Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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SON DAKİKA: Arda Turan’ın Galatasaray kariyeri sona erdi

Tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın Galatasaray kariyeri sona erdi. Bu sabah yapılan antrenmana çıkmayan tecrübeli futbolcu Arda Turan, Antalyaspor deplasmanında da forma giymeyecek.

SON DAKİKA: Galatasaray'da Arda Turan'ın kariyeri sona erdi.

Bu sabah yapılan antrenmana çıkmayan tecrübeli futbolcu, Antalyaspor deplasmanında da forma giymeyecek.

Arda Turan'ın Galatasaray kariyeri sona erdi. Bu sabah yapılan antrenmana çıkmayan tecrübeli futbolcu, Antalyaspor deplasmanında da forma giymeyecek.

Arda Turan'ın, sarı-kırmızılı ekibin dün sahasında oynadığı Altay maçının kadrosuna alınmaması gündem olmuştu.

Galatasaray taraftarı önünde son kez sahaya çıkma şansını kaybeden Arda Turan, sosyal medya hesabından sitem içeren bir paylaşım yaparak, "Yok kardeşim ben 13 milyon Euro kazandırmadım… Ben seni 16 dakika bekletmedim… Ben seni Play-Off'a bırakmadım, ben seni 2008'de senden 3 kat fazla bütçeyle yeni stadı varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim… Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi. Ben Galatasaray'ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim sen??? Sadece GS'li gibi uyumak istiyorum müsaade edin" ifadelerini kullanmıştı.

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