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Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal'den Başkan Erdoğan paylaşımı! Türkiye - Cezayir dostluk yemeğine katıldı

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Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Beşiktaş’ın yıldızı Ghezzal’den Başkan Erdoğan paylaşımı! Türkiye - Cezayir dostluk yemeğine katıldı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Türkiye ziyaretinde Başkan Erdoğan tarafından özel yemek verildi. Katılda yer alanlardan Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal, Başkan Erdoğan ile olan pozunu sosyal medyadan paylaştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun dün Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak etti, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ardından Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dostluk yemeği düzenlendi.

DOSTLUK YEMEĞİNE O DA KATILDI

Düzenlenen yemekte Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal da yer aldı. Ghezzal katıldığı yemekten kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan görüntüde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ghezzal arasındaki samimi görüntüler dikkatten kaçmadı.

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