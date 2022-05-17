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İlkay Gündoğan Manchester City'den ayrılıyor

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Giriş Tarihi: 17.05.2022
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İlkay Gündoğan Manchester City’den ayrılıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ın takımdaki geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, Manchester City'nin sözleşmesi 2023'te sona erecek olan başarılı orta saha ile yollarını ayırmaya hazırlandığını ileri sürdü.

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