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Galatasaray evinde Adana Demirspor'u devirdi! MAÇ SONUCU: Galatasaray-Adana Demirspor 3-2

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Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Galatasaray evinde Adana Demirspor’u devirdi! MAÇ SONUCU: Galatasaray-Adana Demirspor 3-2

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Galatasaray'ın mutlak 3 puan hedefiyle çıkacağı maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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