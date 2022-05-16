Trabzonspor tarihi şampiyonluğu! Yusuf ve Berat’tan dikkat çeken sözler

"O DÖNEM ŞEHİRDEN HAYAL KIRIKLIKLARIYLA, GÖZYAŞLARIYLA AYRILMIŞTIM"

Trabzonspor'dan daha önce gözyaşlarıyla ayrıldığına dikkat çeken Erdoğan, "Çok büyük umutlarla, heyecanla Trabzonspor A Takımı'na çıkmıştım. Benim için her şey çok güzel gidiyordu. Çok mutluydum şehirde de. Daha sonra istemediğim bir ayrılık gerçekleşti. O dönem gitmem gerektiğini düşündüm. O dönemdeki yönetimle alakalı sıkıntılarım vardı. Hayal kırıklıklarıyla, gözyaşlarıyla ayrılmıştım o dönem şehirden. Şampiyon kadronun içinde olmak, yani yazılsa ancak bu kadar yazılırdı benim için. Onur duyuyorum. Bana bu şansı veren yönetimimize, Ertuğrul başkana, Ahmet Başkana, Abdullah hocaya çok teşekkür ederim. Böyle bir kadroda olmak gurur verici" diye konuştu.

"HEDEF YENİ ŞAMPİYONLUKLAR VE ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Şampiyonluklara devam etmek istediklerini dile getiren tecrübeli kanat oyuncusu, "Futbol şöyle bir şey. Bugün bitiyor, yarın ne olacağı belli değil. Her zaman kendimize hedef koymamız lazım. Şimdi Şampiyonlar Ligi gibi bir hedefimiz var önümüzde. Hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig. Ben şampiyon olduktan sonra şöyle bir açıklama yapmıştım. Bizim çok kupa alacağımız var bu ülkeden. Bu bir başlangıç olsun diyoruz. Şampiyonluklara devam edip, Avrupa'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.