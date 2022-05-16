Musa Askan Yamak neden öldü? Boksör Musa Askan Yamak kimdir, kaç yaşındaydı? Hayatı ve ölüm nedeni...

Musa Askan Yamak neden öldü? Aslen Giresun'un Alucra ilçesinden olan ve Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör Musa Askan Yamak hayatını kaybetti. Genç boksörün ölüm haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Musa Askan Yamak neden öldü? Boksör Musa Askan Yamak kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Musa Askan Yamak'ın hayat hikayesi ve ölüm nedeni...

MUSA ASKAN YAMAK NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Musa Askan Yamak, Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.