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Musa Askan Yamak neden öldü? Boksör Musa Askan Yamak kimdir, kaç yaşındaydı? Hayatı ve ölüm nedeni...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Musa Askan Yamak neden öldü? Boksör Musa Askan Yamak kimdir, kaç yaşındaydı? Hayatı ve ölüm nedeni...

Musa Askan Yamak kimdir, neden öldü? Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Musa Askan Yamak hayatını kaybetti. Genç boksörün ölümü sevenlerini yasa boğarken, ölüm nedeni araştırılmaya başlandı. Peki, Musa Askan Yamak neden öldü? Boksör Musa Askan Yamak kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Musa Askan Yamak'ın hayat hikayesi ve ölüm nedeni...

Musa Askan Yamak neden öldü? Aslen Giresun'un Alucra ilçesinden olan ve Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör Musa Askan Yamak hayatını kaybetti. Genç boksörün ölüm haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Musa Askan Yamak neden öldü? Boksör Musa Askan Yamak kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Musa Askan Yamak'ın hayat hikayesi ve ölüm nedeni...

MUSA ASKAN YAMAK NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Musa Askan Yamak, Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.

MUSA ASKAN YAMAK KİMDİR?

Musa Askan Yamak aslen Giresun Alucra'lıdır. 12 yaşında boksa başlayan Yamak, 2017 yılında profesyonel olarak ringlere çıkmıştır. aşamını Almanya'da sürdüren 36 yaşındaki Musa Askan Yamak, çıktığı 75 profesyonel karşılaşmada hiç yenilmedi.

Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonudur.

2022 Mayıs ayında Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raundundaki mola esnasında aniden kalp krizi geçirerek ringe yığıldı. Hastaneye kaldırılan boksör Askan Yamak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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