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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan sağduyu çağrısı

SPOR
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan sağduyu çağrısı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan futbol kamuoyuna sağduyu çağrısı. Ağaoğlu, Trabzonspor ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında artan gerilim ve yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

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