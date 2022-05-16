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Son dakika: Burak Elmas kararını verdi! Başkanlık seçimlerine aday olacak mı?

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Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Son dakika: Burak Elmas kararını verdi! Başkanlık seçimlerine aday olacak mı?

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

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