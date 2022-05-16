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Son dakika | Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Ayşe Çağırır bronz madalyayı garantiledi

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Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Son dakika | Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Ayşe Çağırır bronz madalyayı garantiledi

Son dakika haberi...Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Ayşe Çağırır, bronz madalyayı garantiledi.

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