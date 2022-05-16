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Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif

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Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Cristiano Ronaldo’ya çılgın teklif

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi tozu dumana katacağa benziyor. Manchester United'da bu sezon kendi için başarılı ama takımı adına kötü bir sezon geçiren Cristiano Ronaldo'nun adı dünya devi ile anılıyor. İşte futbol dünyasını sarsacak o teklif...

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