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Sacha Boey Galatasaray'da kalacak mı? Kritik karar

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Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Sacha Boey Galatasaray’da kalacak mı? Kritik karar

Son oynanan Başakşehir maçında vasatı bile aşamayan Sacha Boey'in, bugün Adana Demir karşısında da sahne alması bekleniyor. Bu karşılaşma, Boey'in geleceğini belirleyecek.

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