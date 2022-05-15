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Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük canlı anlatım | İlk 11’ler…

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Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük canlı anlatım | İlk 11’ler…

SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe evinde VavaCars Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Karagümrük maçı bu akşam oynanacak.

Mücadele saat 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK 11'LER:

Fenerbahçe 11: Altay, Serdar, Tisserand, Ferdi, Nazım, Osayi, Zajc, Gustavo, Rossi, İrfan Can, Serdar Dursun.

VavaCars Fatih Karagümrük 11: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Borini, Emre Mor, Pesic, Ahmed Musa.

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