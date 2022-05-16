Barcelona’nın eski yıldızı Maximiliano Rolon hayatını kaybetti

Öte yandan Barcelona ise bir paylaşım yaptı. Katalan kulübü, söz konusu paylaşımında, "Maxi Rolon'un ölümü karşısında dehşete düştük. En derin taziyelerimizi ifade ediyor ve ailesine tam destek gönderiyoruz. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

MAXİMİLİANO ROLON KİMDİR?

19 Ocak 1995 yılında Arjantin'in Rosario bölgesinde dünyaya gelen Rolon, Futbol hayatına Barcelona Gençler Lujan kulübünde başladı. Daha sonra Barcelona altyapısına transfer oldu. 4 yıl boyunca Kalatanların altyapısında forma terleten Rolon, daha sonra Barselona B takımından Santos'a transfer oldu.