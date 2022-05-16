Barcelona'nın eski yıldızı Maximiliano Rolon hayatını kaybetti
Futbola Barcelona alt yapısında başlayan ve son olarak Irak temsilcisi Al-Diwaniya'da forma giyen 27 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusu Maximiliano Rolon, geçirdiği trafik kazasının ardından hayata gözlerini yumdu.
Kariyerinde bir dönem Barcelona forması giyen Maximiliano Rolon, geçirdiği Trafik kazası neticesinde hayatını kaybetti.
KAHREDEN DETAY
İspanyol basını, Maximiliano Rolon'un Arjantin'de geçirdiği trafik kazasında yanında ikiz kardeşinin de bulunduğunu ve iki kardeşin birlikte hayatını kaybettiklerini duyurdu.
Öte yandan Barcelona ise bir paylaşım yaptı. Katalan kulübü, söz konusu paylaşımında, "Maxi Rolon'un ölümü karşısında dehşete düştük. En derin taziyelerimizi ifade ediyor ve ailesine tam destek gönderiyoruz. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.
MAXİMİLİANO ROLON KİMDİR?
19 Ocak 1995 yılında Arjantin'in Rosario bölgesinde dünyaya gelen Rolon, Futbol hayatına Barcelona Gençler Lujan kulübünde başladı. Daha sonra Barcelona altyapısına transfer oldu. 4 yıl boyunca Kalatanların altyapısında forma terleten Rolon, daha sonra Barselona B takımından Santos'a transfer oldu.
1 Yıl Brezilya ekibinde forma giyen Rolon daha sonra tekrardan İspanya yolunu tutarak CD Lugo takımına transfer oldu. Rolon oynadıkları takımda beklenenleri veremedikten sonra sırasıyla Arsenal Sarandí, Coquimbo Unido, Pubilla Casas, Fuerza Amarilla, Kulüpsüz kaldıkran sonra Al-Diwaniya'ya transfer oldu.
Kariyerinde son olarak Al-Diwaniya forması giymiş oldu. Genç oyuncu geçen sezondan bu yana ise bir kulüpte forma giymedi.
Toplamda 50 maçta forma giyen Rolon, oynadığı takımlara 5 gol ve 3 asist katkısı verebildi. Toplam futbol sahalarında ise 2.590 dakika yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 Mayıs okullar tatil mi? 19-20 Mayıs Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?
- 0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı? Yeni düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İlk evim konut kredisi şartları
- 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TUİK, TEFE-TÜFE oranları...
- Kanlı ay tutulması neden olur, yaşanır? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor? Kırmızı ay tutulması başladı mı?
- Yakamoz s245 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix ile Yakamoz s245 2. sezon olacak mı?
- Survivor 6. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler-Gönüllüler eleme adayı...
- Teşkilat Hakkı Dayı öldü mü, diziden ayrılacak mı? Teşkilat Tuncer Selman diziden ayrıldı mı? Nefes kesen bölüm...
- İŞKUR'dan başvurana günlük ödeme! İş arayan, öğrenci, işsizlik ödeneği alan herkes yararlanabiliyor! Aylık 5.370 TL hesaplarda...
- Yargı sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde? Yargı sezon finali yapacak mı?
- SSK, Bağkur ve memur emeklisinin taban maaşı netleşti! En düşük 4.000 TL olacak! 6 aylık TEFE TÜFE hesaplaması! Enflasyon farkı, refah payı...
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman 2022 açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?