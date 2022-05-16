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Ivan Perisic yeni adresi belli oldu

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Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Ivan Perisic yeni adresi belli oldu

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Inter ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Ivan Perisic ile anlaşma sağladı. 33 yaşındaki Hırvat yıldız, bu sezon Inter formasıyla 48 maça çıkarken 9 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.

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