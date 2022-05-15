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Marek Hamsik'ten şampiyonluk açıklaması! Biz hak ettik

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Giriş Tarihi: 15.05.2022
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Marek Hamsik’ten şampiyonluk açıklaması! Biz hak ettik

Trabzonspor'un Slovak maestrosu Marek Hamsik, şampiyonluk kutlaması ve kupa töreninin ardından değerlendirmelerde bulundu. Hak eden takımın kendileri olduğunu belirten Hamsik, "İnanılmaz duygular içerisindeyiz. Tarif etmesi bile çok zor" dedi.

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