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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması! Ezberi bozduk, devamı gelecek

SPOR
Giriş Tarihi: 14.05.2022 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan şampiyonluk açıklaması! Ezberi bozduk, devamı gelecek

2021/2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kupa töreninde açıklamalarda bulundu. Başarılı spor adamı Ağaoğlu, "Bu şampiyonluk için Trabzonspor küllerinden doğdu dediler, küllerinden doğmadık o ateş hiç sönmedi, o inancı içinde taşıyan insanlar o tabloyu bize şu an yaşatıyor. Ezberi bozduk, devamı gelecek." şeklinde konuştu.

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