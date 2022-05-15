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CANLI | Trabzonspor Altay maçında 11'ler belli oldu

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Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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CANLI | Trabzonspor Altay maçında 11’ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan eden şampiyon Trabzonspor, İstanbul'da Altay ile kozlarını paylaşacak.  İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada taraftar rekorunun kırılması hedefleniyor.

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