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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Safiport şampiyon oldu

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Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Safiport şampiyon oldu

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe Safiport şampiyon oldu.

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