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CANLI | Göztepe Beşiktaş maçı canlı anlatım izle!

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Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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CANLI | Göztepe Beşiktaş maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'in 37. haftasında lige veda eden Göztepe taraftarının önünde Beşiktaş'ı konuk edecek. İzmir temsilcisi Süper Lig'de taraftarının önünde son maçı kazanmak istiyor.

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