Trabzonspor kupa töreni saat kaçta yapılacak? Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupasını bugün alacak. Kupa töreninin saat kaçta başlayacağını meran eden futbolseverler, programın detaylarının araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları ne zaman? 2022 Trabzonspor kupa töreni ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte haberin detayları...

TRABZONSPOR KUPA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, şampiyonluk kupasını bugün alacağı kutlama programı şöyle:

Sahne performanslarının da gerçekleştirileceği kutlamalar için stadyumun kapıları 16.00'da açıldı. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Havai fişek, ışık ve lazer şovlarıyla renklenecek kutlamalar, dünden bugüne Trabzonspor'umuza emek vermiş pek çok değerli ismin katılımıyla şampiyonluğumuza yakışır bir coşku içinde geçecek. Bu keyifli geceyi bekleyen tüm taraftarlarımıza küçük bir not, stadyuma gelirken telefonlarınızı şarj etmeyi unutmayın. Harika bir gece sizleri bekliyor. Sanatçıların da konser vereceği kutlamalarda, futbolcuların kendi seçtikleri parçalar eşliğinde "zafer yolu"ndan geçerek sahneye çıkacakları aktarıldı." denildi.