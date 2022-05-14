Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları ne zaman? 2022 Trabzonspor kupa töreni ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupasını bugün alacak. Sahne performanslarının da gerçekleştirileceği kutlamaların programı belli oldu. Kutlama programının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları ne zaman? 2022 Trabzonspor kupa töreni ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte cevaplar...
Trabzonspor kupa töreni saat kaçta yapılacak? Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupasını bugün alacak. Kupa töreninin saat kaçta başlayacağını meran eden futbolseverler, programın detaylarının araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları ne zaman? 2022 Trabzonspor kupa töreni ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte haberin detayları...
TRABZONSPOR KUPA TÖRENİ SAAT KAÇTA?
Trabzonspor, şampiyonluk kupasını bugün alacağı kutlama programı şöyle:
Sahne performanslarının da gerçekleştirileceği kutlamalar için stadyumun kapıları 16.00'da açıldı. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Havai fişek, ışık ve lazer şovlarıyla renklenecek kutlamalar, dünden bugüne Trabzonspor'umuza emek vermiş pek çok değerli ismin katılımıyla şampiyonluğumuza yakışır bir coşku içinde geçecek. Bu keyifli geceyi bekleyen tüm taraftarlarımıza küçük bir not, stadyuma gelirken telefonlarınızı şarj etmeyi unutmayın. Harika bir gece sizleri bekliyor. Sanatçıların da konser vereceği kutlamalarda, futbolcuların kendi seçtikleri parçalar eşliğinde "zafer yolu"ndan geçerek sahneye çıkacakları aktarıldı." denildi.
ŞAMPİYON TRABZONSPOR'DA 6 FUTBOLCU HÜCUMA BÜYÜK KATKI VERDİ
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da 6 oyuncu hücuma verdiği destekle ön plana çıktı.
Ligde 35 haftalık dönemde 65 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili takımda, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.
Karadeniz ekibinde, Cornelius 15, Nwakaeme 11, Djaniny 9, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7, Visca 5 olmak üzere toplam 55 gole imza attılar.
Trabzonspor'da Marek Hamsik, sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho ve Dorukhan Toköz 2'şer, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı, Vitor Hugo, Bruno Peres de 1'er gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kendi kalesine attığı golle geldi.
CORNELIUS, EN GOLCÜ İSİM
Trabzonspor'da Danimarkalı santrfor Andreas Cornelius, 35 haftalık dönemde 15 golle en golcü oyuncusu konumunda bulunurken gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürüyor.
Bordo-mavililer, Cornelius'un bu sezon ligde gol attığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 27 puan elde etti.
NWAKAEME, TAKİP ETTİ
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu 11 golle en fazla gol attığı sezonlardan birini yaşadı.
Ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020 sezonunda 29 maçta 11 gol, 2020-2021 sezonunda 34 maçta 7 gol atan Nijeryalı oyuncu, bu sezon da 27 maçta 11 gol kaydetti.
Nijeryalı oyuncu, böylelikle 2019-2020 sezonundaki en fazla gol attığı sezonu yakaladı.
VISCA DA DESTEK VERDİ
Trabzonspor'da ara transferde Medipol Başakşehir'den kadroya katılan Edin Visca da golleriyle şampiyonluğa destek verdi.
Bosna Hersekli futbolcu, Medipol Başakşehir'de bu sezon 4 gol atarken Karadeniz ekibinde 5 gollük performans sergiledi.
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