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Al Hilal Djaniny Semedo için kesenin ağzını açtı

SPOR
Giriş Tarihi: 14.05.2022
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Al Hilal Djaniny Semedo için kesenin ağzını açtı

Ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'un şampiyonluğuna katkı sağlayan 31 yaşındaki golcü oyuncu Djaniny Semedo için Trabzonspor'a sürpriz bir teklif geldi. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Djaniny Semedo için kesenin ağzını açtı.

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