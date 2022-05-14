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Alexander Sörloth'un istediği rakam belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 14.05.2022
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Alexander Sörloth’un istediği rakam belli oldu

Alexander Sörloth'un menajeri Wivestad, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Oyuncu cephesi iki takımdan da 2.5 milyon euro yıllık maaş talebinde bulundu.

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