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ABD'de NBA play-off karşılaşmasında silahlı saldırı

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Giriş Tarihi: 14.05.2022
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ABD’de NBA play-off karşılaşmasında silahlı saldırı

ABD’nin Milwaukee kentinde bir silahlı saldırı yaşandı. Kentte yapılan NBA play-off karşılaşmasının ardından gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde NBA play-off'larının ardından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

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