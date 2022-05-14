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Kayserispor Malatyaspor'u 3-0 yendi!

SPOR
Giriş Tarihi: 14.05.2022 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
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Kayserispor Malatyaspor’u 3-0 yendi!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Kayserispor 3-0 kazandı.

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