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Beşiktaş'a kötü haber! 2 oyuncu kadroda yok

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Giriş Tarihi: 14.05.2022
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Beşiktaş’a kötü haber! 2 oyuncu kadroda yok

Beşiktaş, genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun antrenmanda sakatlandığını ve Miralem Pjanic'in hastalandığını açıkladı. Beşiktaş, Göztepe maçını kadrosunu da açıkladı.

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