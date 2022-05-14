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Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman? 2022 GS Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2022
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Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman? 2022 GS Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Son iki maçtır kazanamayan Galatasaray, karşılaşma için hazırlıklara devam ediyor. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-0 kazanmıştı. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman? 2022 GS Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Galatasaray Adana Demirspor? Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu belli olurken, ligin bitmesine son 2 hafta kala futbol şöleni devam ediyor. Ligin 37. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman? 2022 GS Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Adana Demirspor maçının ayrıntıları...

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 16 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de başlayacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Sarper Barış Saka'nın düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakemlik görevini Ali Tuna ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek. Dördüncü hakem ise Mehmet Türkmen olacak.

GALATASARAY İKİ MAÇTIR KAZANAMIYOR

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı. Cimbom bu sonuçla ligde üst üste ikinci maçında da puan kaybetti. Aslan, geçtiğimiz hafta da Nef Stadyumu'nda oynadığı Sivasspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Galatasaray böylece iki haftada 5 puan kaybetmiş oldu. Sarı-kırmızılılar, son olarak 34. haftada deplasmanda karşı karşıya geldiği Altay'ı 1-0 yenmişti.

Galatasaray, 16 Mayıs Pazartesi günü evinde Adana Demirspor ile mücadele edecek.

GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon ile başladı.

Ardından pozisyon alma ve top kapma antrenmanı gerçekleştirildi. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Marcao, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Alpaslan Öztürk, tedavisinin ardından saha dönüş çalışmalarına başladı.

Omar Elabdellaoui, saha dönüş kapsamında takımdan ayrı kendisi için özel hazırlanan program dahilinde çalıştı.

Engelliler haftası nedeniyle Florya'da çok özel ziyaretçiler de vardı. Ankara Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon merkezinden iki konuk, antrenmanı izledi. Oyuncularla buluşan gençlere forma hediye edildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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