4. Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım!

Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'yla ilgili çalışmaları yaparken bazı eleştiriler de aldıklarını belirterek, "Bazı ortamlarda 'Dünya yerleşik hayata geçmiş siz hala göçebe kültürünü mü popülerleştirmeye çalışıyorsunuz' gibi bazı itirazlarla karşılaştık. Ancak nasıl ki profesyonelleşen sporlarda amatör ruh taktik görür. Rol model olursunuz. Göçebeliğe ait de bu tür erdemler var. Yerleşik hayata geçmiş olan insanoğlu için, göçebelikte hala korumamız gereken şeyler olduğunu düşünüyoruz. Bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Geleneksel sporlarla; doğa dostu, insana merhametli kalan bir duruş sergilemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU: DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI BİZE VERİLEN EMANETTİR

Bakan Kasapoğlu ise, geleneksel sporların Türk dünyası açısından ortak bir miras olduğunu belirterek "Dünya Göçebe Oyunları da bu çerçevede bize yüklenen en önemli emanetlerden bir tanesi. Göçebe oyunlarımız sıradan bir faaliyet, bir spor çalışması olarak değil, aynı zamanda atalarımızın bize bir kutlu emaneti olarak görüyoruz. Ve bu emanete sahip çıkmayı da en önemli sorumluluk alanlarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz. Özümüzü, geleneğimizi, değerlerimizi yaşatmak ve bunları yarınlara gençlerimizle birlikte taşımak bizim vazgeçilmezimiz" dedi.

Oyunların Bursa'da düzenlenmesine ayrıca mutlu olduğunu belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Oyunlar, Türk spor kültürü bakımından da ayrı bir önem taşıyor. Hep birlikte bu paydaşlarımızla kurumsallaşma yolunda atacağımız adımlarla, Dünya Göçebe Oyunları'nın Dünya spor arenasında daha üst noktalara gelmesi en büyük hedeflerimizden biri. Bu markayı tüm dünyada kültürel bir birliktelik teşkil edecek, evrensel bir görünüme kavuşturmak hedeflerimiz arasında. Sadece Türklerin değil, aynı zamanda tüm göçebe halkların tarihsel hafızalarının canlandırılması ve bu anlamda önemli bir dönemece girilmesi bizleri apayrıca mutlu ediyor."

Basın toplantısının ardından fotoğraf çekimi yapıldı.