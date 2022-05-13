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Son dakika | Uğurcan Çakır A Spor'un sorularını yanıtlıyor! Yıllar süren şampiyonluk hasreti nasıl sona erdi? Flaş açıklamalar

SPOR
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Son dakika | Uğurcan Çakır A Spor’un sorularını yanıtlıyor! Yıllar süren şampiyonluk hasreti nasıl sona erdi? Flaş açıklamalar

Süper Lig'de sezonun şampiyonu Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in sorularını yanıtladı. Genç file bekçisi transfer hedefi olarak "Mantıklı bir teklif gelirse bu sezon Avrupa'ya gitmek istiyorum." dedi.

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