Trabzonspor'un şampiyonluğuna gölge düşürme çabası! Zihinlere enjekte edilen planlı virüs
Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, ZTK yarı final rövanş maçında rakibi olan Yukatel Kayserispor'a 4-2 kaybederek kupaya veda etti. Kayseri'de oynanan karşılaşmaya sahada oynanan oyundan çok, tribün olayları damga vurdu. Kayserispor stadını dolduran binlerce taraftar, bordo mavili oyunculara aşırı tepki göstermiş, yedek kulübesine maç bitene kadar ellerindekileri atarak saldırgan bir tutum sergilemişti. Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, bugünkü yazısında şampiyon Trabzonspor'a karşı başlatılan kara propagandanın resmini çizdi. Özbostan yazısında "Kitlelerin kafasına bir anti Trabzonspor mikrobu bulaştırılmaya çalışılıyor..." ifadesiyle yaşananları gözler önüne serdi.
Trabzonspor bu sene 3 büyüklerin üstünde bir futbol oynayarak ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordo mavili ekibin şampiyonluğu kara propaganda ile kitlelerde "haksız kazanılmış şampiyonluk" algısı yaratılmaya çalışılıyor. Trabzonspor'un hak ettiği başarıya gölge düşürmek isteyenlerin oyunlarını gözler önüne seren Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan adres gösterdi.
İŞTE "ZİHİNLERE ENJEKTE EDİLEN VİRÜS" BAŞLIKLI YAZI
Kayserispor aslanlar gibi oynayarak adını finale yazdırdı. Maçın her bölümünde üstün olan taraftı. Hiç vazgeçmediler, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da eleyip zaferi hak ettiler. Trabzonspor zihinsel bir yorgunluk içindeydi. Bu da normal! Yorucu, yıpratıcı bir yolculuk ve ardından şampiyonluk... Bunları bir kenara koyarsak, Trabzonspor'a karşı sistemli bir şekilde, kazanılan şampiyonluğu itibarsızlaştırma çalışmaları 4 koldan devam ediyor.. Eskiden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe birbiriyle mücadele ederken saha dışında da boş durmayıp birbirlerine saldırırlardı. Şimdi 3'ü bir oldu, Trabzonspor'u hedefe koydu. Bayrak da Fenerbahçe'de! Bu işin önderliğini yapıyor.. Beşiktaş ve Galatasaray'ı da bu karalama kampanyasında yanına çekmek istiyor..
Algı oyunları ve ifadeler bir kısım taraftarda o kadar etkili olmuş ki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Sayın Ahmet Nur Çebi'nin aracının önünü kesip, "Bizi Ali Koç mu savunacak.. Trabzonspor'a niye bir şey demiyorsunuz?" şeklinde racon kesiyorlar. Bilinçli bir şekilde oluşturulan bu puslu hava, çamurlu futbol siyaseti Sayın Başkan'ı da şaşırtmış.. Ne diyecek Trabzonspor için! Niye kötülesin.. Bu olayı kimse basite indirgemesin. Kitlelerin kafasına bir anti Trabzonspor mikrobu bulaştırılmaya çalışılıyor...
Son Kayserispor- Trabzonspor maçında tribünlerin aşırı tepkisi ve sahaya yağan maddeler, bu zehrin Anadolu'ya sıçratılmasıydı.. Abdullah Avcı, "Silanın dışında her şey kulübede patladı" dedi. Bu sözlerle birlikte, "Trabzon'da da Antalya maçında sahaya binlerce adam girdi. Ne olacak yani" gibisinden savunmalar sosyal medyaya düştü, düşürüldü! Şampiyon olmuş bir takım, sevincini dünyanın her yerinde ve Türkiye'de hiç mi sahada kutlamadı daha önce? İlla ki yanlışlar olacaktır. Ancak üslup çok çirkin...
Kaldı ki Trabzonspor, örnek gösterilecek kutlamalarıyla tüm dünyada ses getirdi, milyon dolar verip de yaptıramayacağın Türkiye'nin reklamını en iyi şekilde yaptı. Algı oyunları tehlikeli bir boyuta doğru gidiyor. Şampiyon takımın hocası (Abdullah Avcı) "Bize saygı gösterin" diyorsa burada bir düşünmek lazım… Avcı, neden bunları söylemek zorunda bırakılıyor! Bu rekabette sonuçta sadece bir takım şampiyon olacak. Temmuz ayından beri 50 maç oynamış, sahada ve saha dışında her kulübe saygı göstermiş bir takım da küçük de olsa saygıyı hak ediyor. Bu kadar yıkıcı olmanın zararını yine "Aynı gemideyiz" diyenler görecek... Türk futbolunu ancak çalışmak, emek vermek, doğru işler yapmak ve birbirimize saygı göstermek kurtarabilir.
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