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Beşiktaş'ta Vida'ya sürpriz talip!

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Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Beşiktaş’ta Vida’ya sürpriz talip!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Domagoj Vida ile yolların ayrılması hedefleniyor. Hırvat futbolcuya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı: Başakşehir.

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