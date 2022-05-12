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Oğuzhan Özyakup Trabzonspor'la anlaştı!

SPOR
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Oğuzhan Özyakup Trabzonspor’la anlaştı!

Beşiktaş ile yollarını ayıracak olan Oğuzhan Özyakup, bedelsiz gideceği Trabzonspor'la yıllık maaş konusunda el sıkıştı. 29 yaşındaki orta saha ile yapılan görüşmede senelik 20 milyon TL'lik maaş konusunda el sıkışıldığı öğrenildi.

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