Luis Campos’tan Galatasaray açıklaması geldi!

Benim çalışma metodolojim çok açık ve nettir ancak bu büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu. Bu nedenle detaylı planlamamıza ve doğal olarak görevime devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır. Sonuç olarak Kulübün spor danışmanı olarak sözleşme imzalamayacağımı hem kulübümle spor kamuoyu ile paylaşmak zorunda kaldım. Başkan Burak Elmas ve yönetim ekibine bana duydukları güven için teşekkür ederim. Galatasaray'ın sportif projesini değiştirip modernleştirmek gösterdikleri çabadan dolayı onları tebrik ederim. Son olarak teknik direktör Domenec Torrent'e ve ekibine bağlılıklarından dolayı takdirlerimi sunarım ve kendilerine başarıları dilerim. Bu deneyim sayesinde Galatasaray kulübünün mistik ve büyük yapısını tanıma şansım oldu. Türk futbolunda yer aldığım aylar daha önceden de sahip olduğum bazı hususları yerinde görmeme sebep oldu:

-Çok fazla iyi oyuncu ve genç yetenek var;

-Çok yetkin antrenörler var;

-Çok tutkulu taraftarlar var ve bu taraftarlar olağandışı ve neredeyse eşsiz bir şekilde kulüplerini bir deve dönüştürüyorlar.

Türk futbolunun dünya futbolunda seçkin bir yerde olmadığını bilerek ve hak ettiği yerde olabilmesi için bir şey yapamadan gitmek beni üzüyor.

İyi şanslar GALA."