12 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Çaykur Rizespor'da yaprak dökümü! Baiano veda etti

Çaykur Rizespor'da yaprak dökümü! Baiano veda etti

SPOR
Giriş Tarihi: 12.05.2022
ABONE OL
Çaykur Rizespor’da yaprak dökümü! Baiano veda etti

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor'da yaprak dökümü sürüyor. Dün Boldrin ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, Fabricio Baiano ile de yolların ayrıldığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA