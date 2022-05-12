Hakan Çalhanoğlu İtalya’yı salladı! Attığı gol Inter’in kaderini değiştirdi

La Gazzetta dello Sport gazetesinde oyuncu değerlendirmelerinde, Hakan'a 6 puan verilirken, "Penaltıdan köşeye attığı o gol dünyadaki bütün altınlara bedel. Tam gerektiği zamanda belirleyici oldu." ifadeleri kullanıldı.

Corriere dello Sport gazetesi de 7,5 puan verdiği Hakan Çalhanoğlu için "Inter, zor ve karışık anlarda ona güvenebilir. Önemi yüksek bir penaltıyı gole çevirmesini bildi." değerlendirmesini yaptı. Gazetede, Çalhanoğlu'nun penaltı atışında "Muhteşem bir vuruş" yaptığı yazıldı.