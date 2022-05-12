Beşiktaş Vida'nın yerini Vertonghen ile dolduracak
Beşiktaş'ta yönetim, 35 yaşındaki yıldız savunmacı Jan Vertonghen'in menajeri Tom De Mul ile masaya oturdu. Şartların sağlanması sonrasında Kara Kartal transferi noktalayacak.
Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini stoper bölgesine yapmayı hedefliyor. Domagoj Vida ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Siyah-Beyazlılar'ın ilk hedefi ise Benfica forması giyen Belçikalı stoper Jan Vertonghen...
Kara Kartal'ın Teknik Direktörü Valerien Ismael'in transfer listesindeki ilk oyuncu olan tecrübeli oyuncu için menajeri ile ilk temas sağlandı.
Belçikalı stoperin menajeri Tom De Mul ile masaya oturan Kara Kartal oyuncunun şartlarını değerlendirmeye alacak. Şartların sağlanması durumunda ise imza aşamasına geçilecek.
Benfica ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Verthongen bu sezon 46 karşılaşmada forma giydi. İstikrar abidesi olan yıldız futbolcu 136 kez Belçika Milli Takım forması giydi.
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