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ULEB Avrupa Kupası Finali: Bursaspor turnuvayı ikincilikle bitirdi

SPOR
Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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ULEB Avrupa Kupası Finali: Bursaspor turnuvayı ikincilikle bitirdi

ULEB Avrupa Kupası Finali'nde İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'ya 80-67 mağlup olan Frutti Extra Bursaspor, turnuvayı ikincilikle tamamladı.

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