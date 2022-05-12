VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı canlı izle: 2022 Voleybol Sultanlar Ligi final maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
VakıfBank Fenerbahçe Opet final maçı için geri sayım başladı. Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği VakıfBank ile seride 2-2'lik eşitlik bulunuyor. Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde son şampiyonluğunu 2016-2017 sezonunda elde etmişti. Son şampiyon VakıfBank ile 4 sezon sonra şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Fenerbahçe Opet'in karşılaşması heyecanla bekleniyor. Peki, 2022 Voleybol Sultanlar Ligi final maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı canlı izle seçeneği ahaber.com.tr'de...
VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda? VakıfBank ile Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı şampiyonluk maçına çıkıyor. Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı'nda serinin son maçı bugün oynanacak. Şampiyonun belirleneceği serinin son maçını canlı izlemek isteyen sporseverler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 2022 Voleybol Sultanlar Ligi final maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı canlı izle seçeneği ahaber.com.tr'de...
VAKIFBANK FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?
VakıfBank ile Fenerbahçe Opet 12 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak. Şampiyonun belirleneceği serinin son maçı TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.
VAKIFBANK FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
5 maç üzerinden oynanan ve 3 maç kazanan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride 2-2'lik eşitlik bulunuyor.
VOLEYBOL MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ'NDE ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR
İlk 2 maçı 3-1'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Opet seride 2-0 üstünlük yakaladı. Şampiyonluk mücadelesini bırakmayan VakıfBank, üçüncü müsabakayı 3-1, büyük bir heyecana sahne olan dördüncü karşılaşmayı ise 3-2 kazanarak seride durumu 2-2'ye getirdi. Final serisinin beşinci ve son maçını kazanacak takım, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu olacak.
Fenerbahçe Opet, bugün sahadan galip ayrılması halinde 4 sezon sonra şampiyonluk sevinci yaşayacak. Sarı-lacivertli ekip ligde son olarak 2016-2017 sezonunda bu başarıyı elde etmişti.
VakıfBank ise rakibine üstünlük kurması durumunda son 5 sezonda dördüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırılmıştı.
Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisinin dördüncü maçında VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek durumu 2-2'ye getirdi. 5. sete uzayan maçta zafere ulaşan VakıfBanklı oyuncular son sayının ardından büyük sevinç yaşadı. İlk 2 seti kaybetmelerine rağmen vazgeçmeyeceklerini gösterdikleri için mutlu olduğunu ifade eden Aylin Acar, Fenerbahçe Opet'in iyi savaştığını söyledi.
Acar, "Bu maçın kolay olmayacağını biliyorduk, onlar şampiyonluk kupasını almak için maça çıktılar. Biz asla vazgeçmeyecektik. Bugün de maça çıkarken ki mottomuz oydu. Çok güçlü bir rakip, inanılmaz savaştılar bizimle. Biz de onlara aynı şekilde karşılık verdiğimiz için çok mutluyum. 2-0'dan geldik, çok zorlu bir maçtı. Bu maçı da alıp, son maçta son kozumuzu oynayacağız" şeklinde konuştu.
"VAZGEÇMEDİĞİMİZİ GÖSTERDİK"
Son maçta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade eden Acar, "Burada çok güzel bir atmosfer vardı, destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Son maçı alıp kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Onlar çok fazla saldırdılar, gerçekten istiyorlardı. Vazgeçmeyeceğiz diye çıktığımız için vazgeçmediğimizi gösterdik. Hazırlıklarımızı tamamlayacağız, çok daha güçlü bir şekilde zafere ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.
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