VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı canlı izle: 2022 Voleybol Sultanlar Ligi final maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Acar, "Bu maçın kolay olmayacağını biliyorduk, onlar şampiyonluk kupasını almak için maça çıktılar. Biz asla vazgeçmeyecektik. Bugün de maça çıkarken ki mottomuz oydu. Çok güçlü bir rakip, inanılmaz savaştılar bizimle. Biz de onlara aynı şekilde karşılık verdiğimiz için çok mutluyum. 2-0'dan geldik, çok zorlu bir maçtı. Bu maçı da alıp, son maçta son kozumuzu oynayacağız" şeklinde konuştu.