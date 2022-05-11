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Süper Lig kulüplerine büyük şok! Borçları daha da katlandı

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Giriş Tarihi: 11.05.2022
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Süper Lig kulüplerine büyük şok! Borçları daha da katlandı

Türkiye’de finansal sıkıntılar yaşayan kulüplerin günden güne borcunu katlanıyor. Geçen yıl bankalarla 9 milyar TL’lik borç yapılandırmasına giden 4 büyük kulübün mevcut borcu 17 milyar TL’ye yükseldi.

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