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İşte Trabzonspor'un şampiyonluk kupası

SPOR
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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İşte Trabzonspor’un şampiyonluk kupası

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un alacağı kupa, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine teslim edildi.

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