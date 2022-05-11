Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanş maçı saat kaçta

"TARAFTAR OLMAZSA OYUNCU MOTİVE OLMAZ"

Çalımbay, kupada Aytemiz Alanyaspor ile tarihi bir maç oynayacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu maç Demir Grup Sivasspor için çok kritik. Bu maçta her türlü fedakarlığı yapmamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısından beri hemen hemen her maçtan sonra söyledim, pandemiden önce çok fazla taraftara karşı oynuyorduk, namağlup gidiyorduk, çok güzel bir desteği vardı taraftarımızın. Futbolcularla çok iyi bütünleşmiştik, onu kaybettik. Çok az taraftara karşı oynadık. Sivas'a yakışmıyor bu. Ne olursa olsun destek olmaları gerekiyor. Alanyaspor ile tarihi bir maç oynayacağız. Taraftarın olması bambaşka bir şey. Taraftar 12'nci adam değil, birinci adamdır. Taraftar olmazsa oyuncu motive olmaz."