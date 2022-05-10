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Berkan Kutlu geleceği hakkında konuştu: Gereken yapılacaktır

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Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Berkan Kutlu geleceği hakkında konuştu: Gereken yapılacaktır

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, “Kötü bir sezon geçirdik. Gelecek sezon için gereken planlamayı kulübümüz yapacaktır” dedi.

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