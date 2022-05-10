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Trabzonspor kupa töreni ne zaman? 2022 Trabzonspor şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Trabzonspor kupa töreni ne zaman? 2022 Trabzonspor şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak?

Trabzonspor’da şampiyonluk kutlamaları ve kupa töreni merakla bekleniyor. 2021-2022 Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un kupayı ne zaman alacağı araştırılmaya başlandı. 38 yıl sonra kupa hasretine son veren Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama tarihi belli oldu. Peki, Trabzonspor kupa töreni ne zaman? 2022 Trabzonspor şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak? İşte haberin detayları...

Trabzonspor kupa töreni ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. 38 yıl sonra mutlu sona ulaşan Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama programı belli oldu. Kutlamalar öncesinde kupa töreni etkinliği için bilet fiyatları da belli oldu. Peki, Trabzonspor kupa töreni ne zaman? 2022 Trabzonspor şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak? İşte cevaplar...

TRABZONSPOR KUPA TÖRENİ NE ZAMAN? ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI...

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları 14 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Trabzonspor bu organizasyonla Medical Park Stadyumu'nda şampiyonluk kupasını alacak.

Kapıları saat 16.00'da açılacak stadyumdaki etkinlikte, sanatçılar sahne alacak. Ayrıca DJ performansları, horon ve kolbastı şovları gibi geceye renk katacak gösteriler de yapılacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Trabzonspor, kupa töreni etkinliğinin bilet fiyatları şu şekilde:

* VIP Platinum: 2 bin TL
* VIP Gold: Bin 500 TL
* VIP Silver: Bin TL
* Batı: 700 TL
* Doğu: 600 TL
* Fırtına: 450 TL
* Kale Arkası: 350 TL

ŞAMPİYON TRABZONSPOR'DA 6 FUTBOLCU HÜCUMA BÜYÜK KATKI VERDİ

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da 6 oyuncu hücuma verdiği destekle ön plana çıktı.

Ligde 35 haftalık dönemde 65 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili takımda, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibinde, Cornelius 15, Nwakaeme 11, Djaniny 9, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7, Visca 5 olmak üzere toplam 55 gole imza attılar.

Trabzonspor'da Marek Hamsik, sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho ve Dorukhan Toköz 2'şer, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı, Vitor Hugo, Bruno Peres de 1'er gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kendi kalesine attığı golle geldi.

CORNELIUS, EN GOLCÜ İSİM

Trabzonspor'da Danimarkalı santrfor Andreas Cornelius, 35 haftalık dönemde 15 golle en golcü oyuncusu konumunda bulunurken gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, Cornelius'un bu sezon ligde gol attığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 27 puan elde etti.

NWAKAEME, TAKİP ETTİ

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu 11 golle en fazla gol attığı sezonlardan birini yaşadı.

Ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020 sezonunda 29 maçta 11 gol, 2020-2021 sezonunda 34 maçta 7 gol atan Nijeryalı oyuncu, bu sezon da 27 maçta 11 gol kaydetti.

Nijeryalı oyuncu, böylelikle 2019-2020 sezonundaki en fazla gol attığı sezonu yakaladı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN KARİYER REKORU

Abdülkadir Ömür de Trabzonspor'da en golcü dönemini yaşayan bir başka oyuncu oldu.

Bordo-mavili futbolcu, 2016-2017 sezonunda 2 maçta 14 dakika forma giydiği sezonun ardından en golcü sezonunu yaşadı.

2017-2018 sezonunda 29 maçta 3 gol, 2018-2019 sezonunda ise 29 karşılaşmada 5 gol kaydeden genç oyuncu, 2019-2020 sezonunda 14 müsabakada 3, 2020-2021 sezonunda 23 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Abdülkadir Ömür, bu sezon 31 maçta 7 gol atarak diğer sezonları geride bıraktı.

DJANINY DE KENDİNİ AŞTI

Trabzonspor'da Djaniny Semedo da geçen sezonu aştı.

Geçen sezon Karadeniz ekibinde 30 maçta 8 gol atan bordo-mavili futbolcu, bu sezon ise 27 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

VISCA DA DESTEK VERDİ

Trabzonspor'da ara transferde Medipol Başakşehir'den kadroya katılan Edin Visca da golleriyle şampiyonluğa destek verdi.

Bosna Hersekli futbolcu, Medipol Başakşehir'de bu sezon 4 gol atarken Karadeniz ekibinde 5 gollük performans sergiledi.

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