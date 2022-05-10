Trabzonspor kupa töreni ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. 38 yıl sonra mutlu sona ulaşan Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama programı belli oldu. Kutlamalar öncesinde kupa töreni etkinliği için bilet fiyatları da belli oldu. Peki, Trabzonspor kupa töreni ne zaman? 2022 Trabzonspor şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak? İşte cevaplar...

TRABZONSPOR KUPA TÖRENİ NE ZAMAN? ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI...

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları 14 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Trabzonspor bu organizasyonla Medical Park Stadyumu'nda şampiyonluk kupasını alacak.

Kapıları saat 16.00'da açılacak stadyumdaki etkinlikte, sanatçılar sahne alacak. Ayrıca DJ performansları, horon ve kolbastı şovları gibi geceye renk katacak gösteriler de yapılacak.