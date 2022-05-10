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Beşiktaş Abdullah Avcı'ya tazminat ödeyecek! Mahkeme kararı onadı

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Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Beşiktaş Abdullah Avcı’ya tazminat ödeyecek! Mahkeme kararı onadı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Beşiktaş'ın, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle 17 milyon 130 bin lira tazminat ödemesi yönündeki kararın onanmasına hükmetti.

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