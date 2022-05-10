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Pohjanpalo'dan dikkat çeken Beşiktaş paylaşımı

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Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Pohjanpalo’dan dikkat çeken Beşiktaş paylaşımı

Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizesporlu futbolcu Joel Pohjanpalo, Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'tan bir paylaşım yapınca akıllara transfer geldi.

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