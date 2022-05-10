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Roma finale çıkmasının ardından ligde kaybetti! Fiorentina 2-0 Roma (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Roma finale çıkmasının ardından ligde kaybetti! Fiorentina 2-0 Roma MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Fiorentina, evinde Roma'yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Gonzalez ve Bonaventura'dan geldi.

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