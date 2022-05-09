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Son dakika: Eyüpspor'da teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez getirildi

SPOR
Giriş Tarihi: 09.05.2022
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Son dakika: Eyüpspor’da teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez getirildi

Son dakika... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez getirildi.

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