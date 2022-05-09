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Yeni Malatyaspor forması da giyen Jody Lukoki hayatını kaybetti

SPOR
Giriş Tarihi: 09.05.2022
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Yeni Malatyaspor forması da giyen Jody Lukoki hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre: 2020 - 2021 Süper Lig sezonunda Yeni Malatyaspor forması giyen Demokratik Kongolu Jody Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti.

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