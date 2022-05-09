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Başakşehir'den Francis Nzaba sürprizi! Transferi resmen duyurdular

SPOR
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Başakşehir’den Francis Nzaba sürprizi! Transferi resmen duyurdular

Medipol Başakşehir bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Savunma bölgesinde forma giyen 2002 doğumlu genç isim için resmi açıklama da yapıldı.

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